El campeón Pachuca vence al Juárez y sube al segundo lugar

Ciudad Juárez (México), 5 sep (EFE).- Las campeonas Tuzas del Pachuca vencieron este viernes por 2-3 al Juárez FC para subir al segundo lugar de la clasificación del torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano.

La estadounidense Ayooluwa Oke y la nigeriana Chinwendu Ihezuo, con un doblete, le dieron la victoria al Pachuca, que llegó a 23 puntos, a uno de las lideresas Águilas del América.

La estadounidense Dayana Martin y Liliana Mercado anotaron por las Bravas, novenas en la tabla.

Martin inauguró el marcador cuando entró por la banda derecha, se quitó a su marcadora y a la portera Esthefanny Barreras, para, con el marco abierto, definir de derecha el 1-0 al minuto 10.

Cinco minutos después, Myra Delgadillo le mandó un pase filtrado a Oke, quien en el mano a mano con la guardameta Emily Alvarado concretó el 1-1 con un tiro raso, para igualar el partido para el Pachuca.

Las Bravas contestaron al 27, con un contragolpe que terminó con un disparo en el área de Liliana Mercado, quien puso la pelota en el poste izquierdo de la arquera Esthefanny Barreras, quien no alcanzó a reaccionar para evitar el 2-1 en contra de las monarcas.

De nuevo, el Pachuca empató, ahora al 31, en una jugada que comenzó con un despeje de Barreras, que tras una serie de rebotes terminó con el tanto de Ihezuo, el 2-2.

Antes de terminar el primer tiempo, la delantera nigeriana firmó su doblete, al hacer efectivo un pase de Kenti Robles, por derecha, para bombear el 2-3 al 45.

En la segunda parte, el Pachuca se dedicó a administrar su momentáneo triunfo y neutralizó a unas Bravas, que no lograron incomodar a Barreras.

La décima jornada comenzó dos horas antes, con la goleada del Atlas de 6-2 sobre el Querétaro. Por la Rojinegras destacó la salvadoreña Brenda Cerén, dos anotaciones. También, el Guadalajara le ganó 1-2 al León y el Cruz Azul derrotó 1-3 al Mazatlán FC.

Los partidos continuarán este sábado con el duelo Pumas UNAM-Toluca. El domingo, el San Luis visitará a las Águilas del América, las Rayadas del Monterrey al Tigres UANL, en el clásico regio, y el Santos Laguna al Tijuana.

Los encuentros concluirán el lunes con el Necaxa-Puebla.EFE

