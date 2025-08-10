The Swiss voice in the world since 1935

El campeón Patricio Prieto y Bruno Fitipaldo lideran la lista de Uruguay para la AmeriCup

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 10 ago (EFE).- El joven Patricio Prieto, campeón con Nacional de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2024 y del torneo local en esta temporada, encabeza la lista de convocados de Uruguay para disputar la AmeriCup.

La Federación Uruguaya de Basketball dio a conocer este domingo los doce jugadores elegidos por el seleccionador, Gerardo Jauri, entre los que aparecen también dos que se sumarán desde España: Bruno Fitipaldo y Joaquín Rodríguez.

Si se cuenta a los que ganaron con el Tricolor la Liga Uruguaya 2025 y los que se sumaron al plantel para buscar mantener el título en el año 2026, Nacional es el equipo que más aportó a la selección, con cuatro jugadores.

Además de Prieto, capitán y figura del conjunto que hizo historia al ganar la Liga Sudamericana, también están Luciano Parodi, Gianfranco Espíndola y Pablo Gómez.

Los restantes jugadores convocados defienden a Peñarol, Biguá, Malvín, Unión Atlética y Defensor Sporting.

La AmeriCup se disputará en Managua (Nicaragua) entre el 22 y el 31 de agosto y contará con la participación de doce selecciones que estarán divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno: Argentina, Bahamas, Brasil, Cánada, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final de un certamen que en su pasada edición fue conquistado por Argentina, liderada por los actuales jugadores de Real Madrid, Gabriel Deck y Facundo Campazzo, y Nicolás Laprovíttola, del Barcelona.

Uruguay integrará el Grupo A junto a Bahamas, Brasil y Estados Unidos, la selección más ganadora en la historia del torneo. La Celeste hará su debut el 23 de agosto ante los brasileños.

– Lista de convocados de Uruguay para la AmeriCup:

Bases: Santiago Vescovi (Peñarol), Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife-ESP), Luciano Parodi (Nacional).

Ayuda base: Patricio Prieto (Nacional), Joaquín Rodríguez (Movistar Estudiantes-ESP).

Alero: Emiliano Serres (Peñarol), Gianfranco Espíndola (Nacional), Nicolás Martínez (Malvín).

Ala-pívot: Gonzalo Iglesias (Biguá), Juan Ducasse (Unión Atlética).

Pívot: Pablo Gómez (Nacional), Mateo Bianchi (Defensor Sporting). EFE

scr/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR