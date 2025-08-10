El campeón Patricio Prieto y Bruno Fitipaldo lideran la lista de Uruguay para la AmeriCup

Montevideo, 10 ago (EFE).- El joven Patricio Prieto, campeón con Nacional de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2024 y del torneo local en esta temporada, encabeza la lista de convocados de Uruguay para disputar la AmeriCup.

La Federación Uruguaya de Basketball dio a conocer este domingo los doce jugadores elegidos por el seleccionador, Gerardo Jauri, entre los que aparecen también dos que se sumarán desde España: Bruno Fitipaldo y Joaquín Rodríguez.

Si se cuenta a los que ganaron con el Tricolor la Liga Uruguaya 2025 y los que se sumaron al plantel para buscar mantener el título en el año 2026, Nacional es el equipo que más aportó a la selección, con cuatro jugadores.

Además de Prieto, capitán y figura del conjunto que hizo historia al ganar la Liga Sudamericana, también están Luciano Parodi, Gianfranco Espíndola y Pablo Gómez.

Los restantes jugadores convocados defienden a Peñarol, Biguá, Malvín, Unión Atlética y Defensor Sporting.

La AmeriCup se disputará en Managua (Nicaragua) entre el 22 y el 31 de agosto y contará con la participación de doce selecciones que estarán divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno: Argentina, Bahamas, Brasil, Cánada, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final de un certamen que en su pasada edición fue conquistado por Argentina, liderada por los actuales jugadores de Real Madrid, Gabriel Deck y Facundo Campazzo, y Nicolás Laprovíttola, del Barcelona.

Uruguay integrará el Grupo A junto a Bahamas, Brasil y Estados Unidos, la selección más ganadora en la historia del torneo. La Celeste hará su debut el 23 de agosto ante los brasileños.

– Lista de convocados de Uruguay para la AmeriCup:

Bases: Santiago Vescovi (Peñarol), Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife-ESP), Luciano Parodi (Nacional).

Ayuda base: Patricio Prieto (Nacional), Joaquín Rodríguez (Movistar Estudiantes-ESP).

Alero: Emiliano Serres (Peñarol), Gianfranco Espíndola (Nacional), Nicolás Martínez (Malvín).

Ala-pívot: Gonzalo Iglesias (Biguá), Juan Ducasse (Unión Atlética).

Pívot: Pablo Gómez (Nacional), Mateo Bianchi (Defensor Sporting). EFE

