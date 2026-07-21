El Campeonato Brasileño implementa el fuera de juego semiautomático

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Río de Janeiro, 21 jul (EFE).- El Campeonato Brasileño comenzará a utilizar la tecnología del fuera de juego semiautomático este fin de semana, en la vigésima jornada del torneo masculino, informó este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El sistema del fuera de juego semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) ya está instalado en 20 estadios del país, tras un proceso de ocho meses que incluyó inspecciones técnicas, instalación de cámaras y pruebas en partidos oficiales.

De acuerdo con la confederación, cada estadio contará con entre 28 y 32 cámaras, cuyas imágenes se transmitirán en tiempo real al Centro de Operaciones del VAR de la CBF en Río de Janeiro, que cuenta con 10 salas de control integradas.

La implementación también contempló una capacitación integral para árbitros, oficiales del VAR y personal técnico, así como pruebas durante partidos oficiales y simulaciones que validaron el sistema antes de su debut en el ‘Brasileirão’.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, destacó que la modernización del arbitraje es una prioridad de su gestión y que la incorporación de esa tecnología en el país pone al Campeonato Brasileño en sintonía con las principales competiciones del mundo.

El nuevo sistema debutará oficialmente este sábado, cuando el Athletico Paranaense reciba al Internacional en la Arena da Baixada de Curitiba, y el Santos se enfrente al Chapecoense en el estadio Vila Belmiro.

El domingo lo probarán los otros 16 equipos que forman parte de la primera división de la Liga. EFE

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