El Canal de Panamá anuncia nuevo programa de asignación de cupos de tránsito a largo plazo

2 minutos

Ciudad de Panamá, 27 mar (EFE).- El Canal de Panamá anunció este viernes el nuevo programa LoTSA 2.5 de asignación de cupos de tránsito a largo plazo, para «ofrecer mayores niveles de certeza, flexibilidad y valor» a los usuarios de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

«La subasta de sobre cerrado de LoTSA 2.5 se llevará a cabo el 28 de abril de 2026, mientras que la implementación del programa está prevista para el 16 de mayo de 2026, con fechas de tránsito comprendidas entre el 5 de julio de 2026 y el 2 de enero de 2027.

El nuevo LoTSA 2.5 mantiene la estructura general del Programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (Long-Term Slot Allocation), incorporando mejoras operativas para una planificación más eficiente y alineada con las dinámicas del mercado, dijo la administración del paso navegable en una nota de prensa.

«Entre los principales cambios se incluyen una redistribución de cupos según tipo de paquete y dirección de tránsito, la realización de competencias secuenciales por tipo de paquete, así como mayores opciones para ajustes de fechas, diferimiento de cupos y cambios de dirección, de acuerdo con el paquete contratado», precisó.

El Canal de Panamá, de 82 kilómetros y que une el Atlántico y el Pacífico, es el único de agua dulce en el mundo. Conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países, y en el 2025 contabilizó 13.404 tránsitos de buques.

El principal usuario del Canal es Estados Unidos, con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón. EFE

gf/mra