El Canal de Panamá entrega al fisco un aporte histórico de 2.965 millones de dólares

Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- El Canal de Panamá entregó al fisco nacional un aporte de 2.965 millones de dólares correspondiente al año fiscal 2025, una cifra histórica que se produce en medio de la incertidumbre que marca desde hace meses el comercio internacional a raíz de la guerra comercial impulsada por el Gobierno de EE.UU..

El aporte de 2025 deja atrás las cifras de años precedentes: los 2.470,7 millones de dólares de 2024 y los 2.544,59 millones de 2023, según las cifras oficiales.

Los ingresos del Canal aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, y alcanzaron los 5.705 millones de dólares, un monto que incluso excedió lo presupuestado para el período (5.623,5 millones de dólares), según informó la administración de la vía interoceánica en octubre pasado.

El presupuesto del 2025 contemplaba un beneficio neto de 3.761 millones de dólares y un aporte directo al Estado panameño de 2.789,5 millones, que finalmente fue superior.

Sin embargo, el Canal proyecta ingresos por 5.207,2 millones de dólares en el año fiscal 2026, menos que en el año precedente, como consecuencia de una reducción de los tránsitos de barcos por la vía derivada del clima de incertidumbre que seguirá marcando a la economía mundial. EFE

