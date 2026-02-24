El Canal de Panamá opera normalmente mientras cambian de operador dos puertos cercanos

Ciudad de Panamá, 24 feb (EFE).- El Canal de Panamá dijo este martes que opera de forma normal mientras dos puertos cercanos a la vía están en proceso de cambio de operador, lo que ha afectado el movimiento de carga en ambas terminales.

«Las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura», indicó un comunicado de la administración del Canal, por el que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco situados en torna al Canal, están paralizados en medio de la transición del operador tras la salida del conglomerado chino CK Hutchison a causa de la anulación de la concesión por un fallo judicial inapelable.

Se desarrolla «un proceso de revisión e inspección de todos los equipos» de Balboa, el segundo puerto con mayor movimiento de contenedores de Panamá, y de Cristóbal, el quinto, cuya operación transitoria asumieron en la noche del lunes respectivamente APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de MSC, de acuerdo con la información oficial.

«Vamos a seguir haciendo este audito, este inventario, esta inspección (…) en un tiempo relativamente corto vamos a poder ir retomando la operación portuaria», dijo este martes en declaraciones a medios locales el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

El Gobierno de Panamá tomó el lunes el control de Balboa y Cristóbal tras la publicación en la gaceta oficial del fallo del Supremo del pasado 29 de enero que anuló la concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, y entregó la operación transitoria de ambos, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals y TiL.

Se escogió a APM Terminal porque más del 80 % de los contenedores que se mueven en Balboa son de Maersk y a TiL porque el más del 90 % de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, y la idea es mantener la cadena de suministros intacta, explicó Icaza.

La administración del Canal reiteró que la gestión de la vía interoceánica está «basada en la transparencia y el rigor técnico en su operación continua».

El Canal de Panamá, de 82 kilómetros, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón. EFE

