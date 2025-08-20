El Canal de Panamá proyecta una caída del 7,4 % en sus ingresos en el 2026

Ciudad de Panamá, 20 ago (EFE).- El Canal de Panamá proyecta ingresos por 5.207,2 millones de dólares en el 2026, un 7,4 % menos que en el actual año fiscal (5.623,5 millones de dólares), como consecuencia de una reducción de los tránsitos de barcos por la vía derivada del clima de incertidumbre que seguirá marcando a la economía mundial.

«Para el año fiscal 2026 se prevé una disminución de entre 1.100 a 1.200 tránsitos (de buques), dada la situación de la economía mundial», declaró el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, tras presentar el presupuesto en el gabinete de ministros, que lo aprobó la noche del martes.

La caída proyectada de los ingresos en el 2026 sin embargo no se reflejará en los aportes al fisco panameños, calculados en 3.193,8 millones de dólares, 404,3 millones de dólares o un 14,5 % más que en el año fiscal 2025, precisó un comunicado.

«El presupuesto del Canal de Panamá para el años fiscal 2026 (AF-2026) está enfocado en inversiones a futuro, dando prioridad a la sostenibilidad hídrica con el proyecto del lago de río Indio; además de la diversificación de negocios, inversiones en formación y bienestar del recurso humano, las cuencas tradicional y Occidental, así como en garantizar la operación sostenible y competitiva del Canal», indicó la información oficial.

Los proyectos de diversificación de negocios incluyen el desarrollo de un gasoducto, de nuevas terminales portuarias y de un corredor logístico, han dicho las autoridades panameñas.

El nuevo embalse de río Indio tiene un costo calculado en alrededor de 1.600 millones de dólares y dará garantías de suministro de agua para los próximos 50 años, ha explicado la administración de esta vía que comunica el Atlántico y el Pacífico y por la que pasa alrededor del 3 % de comercio mundial.

Se sumará a los embalses de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), que abastecen al Canal, de 82 kilómetros y la única vía interoceánica de agua dulce en el mundo, y también a más de la mitad de los 4,2 millones de habitantes de Panamá.

El proyecto de río Indio no está exento de polémica: los habitantes de las zonas afectadas lo rechazan y un grupo de ellos incluso ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia porque se niegan a salir del lugar. EFE

