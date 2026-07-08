El Canal de Panamá recibe documentos de las empresas interesadas en construir dos puertos

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Ciudad de Panamá, 8 jul (EFE).- Las empresas interesadas en construir dos puertos en el Canal de Panamá presentarán este jueves la documentación legal, financiera y técnica solicitada en el marco de la licitación pública, que será analizada para determinar cuál puede avanzar en el proceso al reunir las condiciones para desarrollar los proyectos valorados en unos 2.600 millones de dólares.

«Esperamos recibir la documentación para el próximo 9 de julio», dijo el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, que recordó en una conferencia de prensa el martes que el proceso de licitación de las terminales se lanzó el pasado 30 de enero.

En aquella fecha se publicaron los pliegos de precalificación para construir los puertos de Corozal, en el Pacífico, y Telfels, en el Atlántico, con una inversión global de 2.600 millones de pesos.

«Las licitaciones de los puertos van a ser separadas y así le hemos informado a la industria tanto en la presentación del proyecto el 27 de octubre como en las conversaciones individuales» sostenidas con los interesados, dijo Icaza.

No está claro cuánto tiempo se tomará la Junta Técnica de Evaluación para seleccionar a las empresas que avanzarán y podrán presentar ofertas. Sin embargo, funcionarios del Canal dijeron en octubre pasado que se esperaba adjudicar el contrato de concesión de los puertos en el 2026 para poder iniciar operaciones en el 2029.

El Canal ha dicho que para los proyectos de los puertos se han sostenido reuniones individuales con representantes de APM Terminals (Países Bajos), Cosco Shipping Ports (China), CMA Terminals (francia), DP World (EAU), Hanseatic Global Terminals (Países Bajos), MOL (Japón), PSA International (Singapur), SSA Marine–Grupo Carrix (EE.UU.), Terminal Investment Limited (Suiza), ONE (Japón), Evergreen (Taiwán).

Los proyectos contempla «el desarrollo de dos terminales portuarias de trasbordo contenedores (…) con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de transbordo entre 5,0 y 6,0 millones de TEU (contenedores estándar de 20 pies) por año adicionales», ha explicado la administración de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial.

El Canal de Panamá, un ente autónomo del Estado que cuenta con un capítulo constitucional, está incursionando en el sector portuario. Las cinco terminales que ya existen alrededor del paso navegable son concesiones bajo la responsabilidad de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Las condiciones de la licitación de los puertos, al igual que de un gasoducto con coste de al menos 4.000 millones de dólares, han tenido adendas surgidas «tras consultas y comentarios» con las empresas interesadas, dijo Icaza.

Esto provocó que se extendiera el plazo de la precalificación, de manera que las carpetas con los atestados en el caso de los puertos deberán entregarse este 9 de julio y, en el del gasoducto el próximo 23 de julio, explicó el ministro para Asuntos del Canal.

«Al publicar lo que son las empresas calificadas, y como parte del proceso, seguiremos las conversaciones con industria para poder avanzar en lo que es la definición del proyecto, el modelo de concesión y el contrato de concesión de lo que será la línea del gasoducto, en este caso LPG» o gas licuado de petróleo. EFE

gf/cpy