El canciller alemán admite escepticismo sobre los detalles del plan de paz de EE.UU.

3 minutos

Londres, 8 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, admitió este lunes en Londres, al reunirse con otros líderes, que es «escéptico» sobre algunas propuestas de Estados Unidos para alcanzar la paz en Ucrania y dijo que el destino de ese país es el «destino de Europa».

El primer ministro británico, Keir Starmer, preside hoy en su residencia oficial de Downing Street una reunión con Merz y los presidentes de Ucrania y Francia, Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, para evaluar el plan de paz de EE.UU.

En unas breves declaraciones a los medios antes de empezar la reunión, el canciller alemán afirmó que «estos podrían ser días decisivos» para «todos nosotros» en relación con Ucrania.

«Apoyamos firmemente a Ucrania y seguiremos apoyándola firmemente», y agregó: «El destino de este país es el destino de Europa». Pero subrayó que es escéptico sobre algunos detalles de los documentos facilitados por EE.UU, sin precisarlos.

Zelenski, en tanto, señaló que la unidad entre Europa, Ucrania y Estados Unidos es fundamental a la hora de negociar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

«Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos gestionar sin Europa, por eso necesitamos tomar decisiones importantes», agregó.

Por su parte, Starmer enfatizó la necesidad de un acuerdo de paz justo y duradero para Ucrania, mientras que Zelenski le agradeció por organizar este encuentro para tratar los puntos «sensibles».

Macron hizo hincapié en que los tres apoyan a Ucrania y el objetivo de conseguir la paz. «Creo que tenemos muchas cartas en la mano», pues la economía rusa «está empezando a resentirse», dijo.

«Ahora creo que la cuestión principal es la convergencia entre nuestras posiciones comunes, las de los europeos, los ucranianos y los EE.UU., para finalizar estas negociaciones de paz», agregó.

Los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania integran el formato conocido como E3, cuyo cometido es respaldar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

El domingo por la noche, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que a los negociadores de Zelenski les «encanta» el último plan, pero afirmó sentirse «un poco decepcionado» de que el presidente ucraniano «aún no haya leído la propuesta».

Mientras, Zelenski señaló que sus negociadores le informarían y que «algunos temas solo se pueden abordar en persona».

Al término de esta cita, el presidente ucraniano tiene previsto viajar a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

vg/jm/lar

(vídeo)