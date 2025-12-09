El canciller alemán afirma que Occidente como conjunto de valores de cohesión ya no existe

3 minutos

Berlín, 9 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes que Occidente solo existe ya como denominación geográfica, pero no como conjunto de valores comunes que dan cohesión, después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya intensificado sus críticas a la Unión Europea (UE) y su supuesto declive.

«El Occidente normativo ya no existe en esa forma. En todo caso como denominación geográfica, pero no como vinculación normativa que nos otorga cohesión», dijo Merz en un discurso pronunciado en un acto de la patronal del metal y de la industria electrónica.

Merz afirmó que a más tardar desde la publicación la semana pasada de un informe sobre política estratégica que fue descrito por Trump como una «hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense» ha quedado claro que no fue un desliz el discurso del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde lanzó una diatriba contra la supuesta falta de libertad de expresión en Europa.

Aquel discurso fue por el contrario «el inicio de nueva orientación estratégica de EE. UU.», dijo el canciller, que destacó que Europa ya no puede confiar en su socio transatlántico como hizo en los últimos años y décadas.

En su intervención, el canciller alemán lamentó que a nivel geopolítico en los últimos tiempos se subestimasen una serie de retos y destacó la envergadura de los «cambios estructurales» a los que se enfrenta Alemania en el plano económico.

«En Europa no estamos en guerra, pero tampoco estamos ya en paz», recalcó Merz, quien llamó a defender la libertad, la soberanía y la economía de mercado.

Merz resaltó que la competitividad económica y la capacidad de determinar los acontecimientos a nivel global son indivisibles y que solo si el continente logra reavivar su fuerza económica y de innovación tendrá un lugar a la cabeza del nuevo orden mundial.

Como receta contra el estancamiento económico, el canciller alemán pregonó aliviar la presión fiscal sobre las empresas, reducir los precios de la energía, eliminar burocracia y frenar la subida de las cotizaciones.

Al mismo tiempo, pidió un mercado de capital europeo financiado más por el crecimiento que por los bancos y que impida que las empresas punteras tengan que irse del continente en busca de financiación.

Finalmente, remató su mensaje subrayando su rechazo a una cooperación con el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal de la oposición, y resaltó que una llegada de éste al gobierno supondría una salida de la OTAN, de la UE y del sistema de coordenadas que han hecho fuerte a Alemania durante los últimos 80 años. EFE

cph/fpa

(foto)