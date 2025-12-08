El canciller alemán dice que Alemania tiene que estar al lado de Israel

Berlín, 8 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió su viaje a Jerusalén y dijo que cree que, por su pasado histórico, Alemania tiene que estar siempre del lado de Israel, al margen de quién gobierne ese país, y recordó que se trata de un estado fundado después de que se perpetrara el Holocausto.

“He ido relativamente tarde, mis antecesores lo hicieron más temprano pero las condiciones eran especiales», dijo Merz en un coloquio con ciudadanos transmitido por la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).

«Tenemos que estar siempre al lado de Israel, da igual quien lo gobierne. Se trata del país que se fundó después del Holocausto. Eso no quiere decir que no podamos criticar a Israel», agregó.

Merz dijo que él mismo se había mostrado crítico en sus conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y recordó que había decretado un embargo temporal de determinado tipo de armas a Israel.

De otro lado, el canciller dijo que Alemania trabajará en la reconstrucción de Gaza y para impulsar un proceso al final del cual tiene que haber una solución de dos estados.

«De momento no se dan las condiciones para un reconocimiento de Palestina como estado. Pero al final del proceso tiene que haber un estado palestino», indicó. EFE

