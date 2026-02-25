El canciller alemán Merz llega a China para discutir sobre comercio y seguridad

El canciller alemán, Friedrich Merz, aterrizó el miércoles en China en su primera visita al principal socio comercial de su país y rival en materia de alta tecnología, en momentos que la mayor economía de Europa atraviesa dificultades.

Berlín y Pekín quieren aprovechar sus décadas de lazos económicos en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desatado preocupaciones mundiales con su ofensiva arancelaria y otras medidas diplomáticas.

El viaje de Merz sigue a las recientes visitas de los dirigentes de Francia, Reino Unido y Canadá, que también han buscado reequilibrar sus relaciones económicas con China. Incluso se espera la llegada de Trump el 31 de marzo.

Pero, al mismo tiempo, se espera que el canciller alemán haga hincapié en los intereses de su país y otros europeos en sus conversaciones del miércoles con el presidente Xi Jinping, instándole a que presione a Rusia, aliada de Pekín, para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

China, la segunda economía del mundo, superó a Estados Unidos el año pasado como el mayor socio comercial de Alemania, aunque Berlín también considera al país gobernado por el Partido Comunista como un rival sistémico de Occidente.

Analistas han tomado nota del hecho de que Merz viajó a India, la mayor democracia del mundo, semanas antes de dirigirse a China.

Merz dijo el viernes que iba a Pekín, acompañado de una nutrida delegación empresarial, en parte porque Alemania, dependiente de las exportaciones, necesita «relaciones económicas en todo el mundo».

«Pero no debemos hacernos ilusiones», añadió, al señalar que China, como rival de Estados Unidos, ahora «reivindica el derecho a definir un nuevo orden multilateral según sus propias reglas».

En términos más generales, las empresas europeas se quejan de que China, con su baja demanda interna, está inundando Europa con productos baratos gracias a las subvenciones estatales y a una moneda infravalorada.

El déficit comercial de Alemania con China alcanzó el año pasado la cifra récord de 89.000 millones de euros (105.000 millones de dólares).

