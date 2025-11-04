El canciller alemán no asistirá finalmente a la cumbre entre la UE y la CELAC en Colombia

Berlín, 4 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, no asistirá finalmente a la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará los días 9 y 10 de diciembre en Santa Marta, en el norte de Colombia.

«La participación en la cumbre UE-Latinaoamérica no está contemplada. La razón es la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno», explicó este martes a EFE un portavoz del Gobierno alemán.

El expresidente del Parlamento Europeo (PE) Martin Schulz criticó que Merz no viajara a Colombia y recordó que la excanciller Angela Merkel siempre asistió a esas cumbres.

«Ella entendía que los países de la región, con un desarrollo predominantemente democrático, grandes mercados y cercanía cultural a Europa, eran socios ideales. Eso ahora tiene todavía más vigencia si se piensa en (el presidente de EE.UU.) Donald Trump y en China», subrayó en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung de Múnich.

El antecesor de Merz, Olaf Scholz, también participó en la cumbre anterior en Bruselas.

La IV cumbre UE-CELAC hubiera sido la primera de Merz desde que asumió la jefatura del Gobierno alemán en mayo pasado y es la primera que se realizará en Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró esta semana, en su cuenta de X, que «fuerzas ajenas a la paz de América» quieren que fracase la cumbre. EFE

