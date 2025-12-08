El canciller alemán rechaza cualquier posible cooperación con la ultraderecha

1 minuto

Berlín, 8 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó este lunes cualquier posible cooperación con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y dijo hará todos los esfuerzos para que ese partido no tenga ninguna responsabilidad de gobierno.

«Lo que quiere ese partido es salir de la OTAN y salir de la UE y lo que representa es el nacionalismo de la peor calaña. Eso es algo que no va conmigo», aseguró Merz en un coloquio con ciudadanos emitido por la primera cadena de la televisión alemana (ARD)

Merz admitió que si la AfD se ha fortalecido es porque los partidos tradicionales no han hecho sus deberes y se mostró confiado en que si se resuelven determinados problemas se podrá mantenerla alejada de los gobiernos regionales.

Al ser preguntado por el hecho de que en dos estados del este de Alemania (Mecklenburgo Antepomerania y Sajonia Anhalt) la AfD tiene en las encuestas de intención de voto valores cercanos al 40 por ciento, Merz recordó que eso no les daba la mayoria absoluta.

«Todavía hay otro 60 por ciento que puede evitar que gobiernen», señaló. EFE

