El canciller brasileño dice que Lula puede discutir aranceles con Trump, pero no soberanía

Brasilia, 1 oct (EFE).- El canciller de Brasil, Mauro Vieira, reafirmó este miércoles que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede negociar asuntos comerciales con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, pero no la «soberanía» ni la condena por golpismo dictada por la Justicia contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

Vieira compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y se mostró optimista sobre una próxima reunión entre Lula y Trump, anunciada por el propio líder estadounidense en la reciente Asamblea General de la ONU.

Ambos presidentes se conocieron en ese evento, tuvieron una muy breve conversación y acordaron una próxima reunión, después de que Trump declaró que había surgido «una química» con Lula.

Vieira explicó que ese encuentro aún está en preparación, pero aclaró que Lula puede negociar los aranceles del 50 % que EE.UU. le ha aplicado a gran parte de los productos brasileños, pero no el proceso judicial contra Bolsonaro, que Trump citó entre las excusas de esas sanciones comerciales.

«Las razones expresamente políticas relacionadas a procesos judiciales en la Corte Suprema no tienen cabida en una negociación entre Estados soberanos», declaró Vieira.

Subrayó, incluso, que «no son aceptables las medidas con pretensión extraterritorial, así como son improductivas las posturas agresivas en relación al Poder Judicial nacional», en alusión a las sanciones financieras y políticas impuestas también por EE.UU. a miembros del Supremo, como respuesta al juicio contra el líder de la ultraderecha brasileña.

Según Vieira, los comentarios elogiosos de Trump sobre Lula en la ONU «denotan una nueva disposición», que Brasil «recibe con agrado» y con el deseo de «superar medidas y sanciones» que «contrastan con el nivel de relaciones» que ambos países tienen desde hace 201 años.

El canciller insistió en que los aranceles aplicados por Trump a Brasil desconocen datos «concretos y oficiales» de ambos países, según los cuales Estados Unidos mantiene «un superávit recurrente» en la relación comercial bilateral desde hace más de 15 años.

En ese marco, subrayó «la disposición del Gobierno brasileño para el diálogo, en todo aquello que no confronte la soberanía nacional».

Según el ministro, «la defensa de los intereses económicos y comerciales de Brasil seguirá siendo firme y serena, basada en datos concretos y fidedignos, sin provocaciones estériles y en la búsqueda de conversaciones benéficas para ambos lados». EFE

