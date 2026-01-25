El canciller brasileño realizará una gira por Bolivia, Perú y Ecuador

São Paulo, 25 ene (EFE).- El canciller de Brasil, Mauro Vieira, realizará la semana entrante una gira por Bolivia, Perú y Ecuador, y acompañará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una visita a Panamá, informaron este domingo fuentes oficiales.

El jefe de la diplomacia brasileña iniciará su agenda el lunes en La Paz, donde se reunirá con su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, para abordar asuntos de la agenda bilateral, como seguridad, energía e infraestructuras, señaló el Ministerio de Exteriores en una nota.

El miércoles, se incorporará a la delegación encabezada por Lula en Panamá.

El líder progresista participará ese día en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, y mantendrá un encuentro con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, entre otras actividades.

En el marco de esa visita, Brasil firmará un acuerdo de facilitación de inversiones con Panamá.

El canciller brasileño se dirigirá después a Perú. Allí, se entrevistará el jueves con su par peruano, Hugo de Zela, con quien analizará el estado actual de la relación entre ambos países, especialmente en los apartados de comercio, infraestructuras y combate al crimen organizado.

La última parada de su gira será Quito, donde el viernes se encontrará con la ministra de Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

La reunión servirá para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en agosto pasado durante la visita del jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, a Brasilia.

La gira del canciller brasileño se produce en un momento delicado para el proyecto de integración latinoamericana impulsado por Lula desde que regresó al poder, el 1 de enero de 2023.

Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial y Estados Unidos ha resucitado su interés en la región, con bombardeos a lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, y una violenta intervención en Venezuela que terminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

