El canciller brasileño ve riesgo de injerencia en la visita de asesor de Trump a Bolsonaro

São Paulo, 12 mar (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó este jueves que la visita de un asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, al exmandatario Jair Bolsonaro en prisión puede configurar una «injerencia indebida» en año electoral.

Vieira se manifestó a petición del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, responsable por la prisión de Bolsonaro y quien solicitó más detalles sobre el viaje de Darren Beattie, asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Beattie, a través de los abogados de Bolsonaro, recibió autorización judicial para encontrarse el próximo miércoles en la cárcel con el líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Brasil informó que esa reunión con el expresidente en ningún momento fue informada por el consejero de Trump.

Y aclaró que el Gobierno de EE.UU. comunicó apenas que Beattie viajaría al país «para una conferencia sobre minerales críticos y para reuniones oficiales con representantes del Gobierno brasileño».

En este sentido, Vieira señaló que «la visita de un funcionario de un Estado extranjero a un expresidente de la República en un año electoral puede constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño».

Brasil celebra en octubre elecciones presidenciales y el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, y el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio, se perfilan como los máximos favoritos.

El jefe de la diplomacia brasileña recordó, además, que la Corte Internacional de Justicia, «en más de una ocasión, ha destacado el carácter tradicional del principio de no intervención», el cual está recogido de forma expresa en la Constitución de Brasil.

De Moraes autorizó a Beattie a visitar a Bolsonaro el próximo 18 de marzo, pero la defensa del ex jefe de Estado pidió abrir una excepción y celebrar el encuentro el 16 o el 17, ya que el miércoles el asesor de Trump estará en São Paulo y desde allí volverá a Washington.

Por otro lado, durante su visita a Brasil, se espera que el consejero, que en el pasado acusó a De Moraes de «perseguir» al dirigente ultra brasileño, se reúna con Flávio Bolsonaro, según medios locales.

Jair Bolsonaro, quien también se encuentra inhabilitado para postularse a cualquier cargo electivo, cumple su condena en un complejo penitenciario de Brasilia desde finales de noviembre pasado.

El Supremo lo halló culpable de «liderar» un complot golpista, con la colaboración de antiguos ministros de su gabinete y altos mandos militares, para mantenerse en el poder tras perder los comicios de 2022 precisamente ante Lula. EFE

