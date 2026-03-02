El canciller chino asegura a su par iraní el apoyo de China en la defensa de su soberanía

Bangkok, 2 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, habló por teléfono este lunes con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE. UU. e Israel.

Según un comunicado de la Cancillería china, la llamada se produjo a petición de Araqchí, durante la cual Wang dijo que la ofensiva de Estados Unidos e Israel «viola el derecho internacional y traspasa las líneas rojas de Irán».

El canciller chino afirmó que Irán no tiene «más opción» que defenderse tras el ataque, y urgió a Estados Unidos e Israel a «cesar inmediatamente las operaciones militares, evitar una escalada mayor y prevenir que todo Oriente Medio se suma en el conflicto».

China, dijo Wang, según el comunicado de la Cancillería, apoya a Irán en la «protección de sus derechos e intereses legítimos».

Añadió que el país, el socio más poderoso de Irán, «ha expresado públicamente su postura de equidad y justicia y espera seguir desempeñando un papel positivo en la prevención de la escalada de las tensiones regionales», en plena expansión del conflicto por Oriente Medio y tras alcanzar Chipre.

Si bien mostró su apoyo a Irán en su derecho a defenderse, Wang aseguró su confianza en que el país, «dada la grave y compleja situación, mantendrá la estabilidad nacional y social y atenderá las legítimas preocupaciones de sus vecinos», cuando varios países del Golfo han sido atacados por misiles iraníes y mientras se ha abierto un nuevo frente entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel.

China, el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, condenó el domingo la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos, calificándola de grave vulneración de la soberanía iraní y de los principios de la Carta de la ONU.

Desde los ataques del sábado China había urgido al fin de las hostilidades y había condenado el ataque de Israel y Estados Unidos, pero no se había informado hasta ahora del contacto directo con las autoridades iraníes, pese a la intensificación de los lazos bilaterales en los pasados años y de su alianza estratégica.

EFE

pav/rod