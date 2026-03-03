El canciller chino espera que los países del Golfo «fortalezcan su independencia»

3 minutos

Pekín, 3 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este lunes una conversación telefónica con su par omaní, Sayyid Badr Albusaidi, en la que expresó su esperanza de que los países del Golfo «fortalezcan su independencia y se opongan a la injerencia externa», después de que varias naciones de la región fuesen atacadas por Irán.

Wang indicó que «China aprecia la activa mediación de Omán para impulsar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, así como sus ingentes esfuerzos por salvaguardar la paz regional», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que «Estados Unidos e Israel provocaron deliberadamente una guerra contra Irán, lo cual viola claramente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Wang aseveró que «la tarea urgente ahora es poner fin de inmediato a las acciones militares para evitar una mayor propagación del conflicto y evitar un deterioro irreversible», al tiempo que agregó que China «también está dispuesta a desempeñar un papel constructivo».

«China espera que los países del Golfo desarrollen una buena vecindad y fortalezcan la solidaridad y la coordinación, para que puedan controlar plenamente su futuro «, agregó el ministro chino.

Por su parte, Albusaidi declaró que «las negociaciones entre Irán y Estados Unidos habían logrado avances sin precedentes», pero que, «lamentablemente», Estados Unidos e Israel «han ignorado los resultados de las conversaciones y han iniciado una guerra», según el comunicado de la Cancillería china.

En las últimas semanas, el sultanato de Omán había mediado entre Estados Unidos e Irán para que ambas partes negociaran en la cuestión nuclear iraní.

Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos en países del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, en respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

Teherán sostiene que esas acciones forman parte de su represalia contra lo que considera una agresión directa y contra la presencia militar estadounidense en la región.

Wang habló también este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE.UU. e Israel.

China, el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, condenó el domingo la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás. EFE

