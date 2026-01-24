El canciller chino ofrece sus condolencias por los incendios con 21 fallecidos en Chile

Shanghái (China), 24 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, trasladó sus condolencias a su homólogo chileno, Alberto van Klaveren, ante los graves incendios que han dejado 21 fallecidos en el país sudamericano, informa hoy la agencia oficial de noticias Xinhua.

El canciller chino mostró su pesar por las víctimas mortales y ofreció, en nombre del Gobierno del gigante asiático, sus condolencias a sus familias y a los habitantes de las zonas afectadas, donde más de 2.000 viviendas han quedado destruidas.

Asimismo, Wang deseó una rápida recuperación a los heridos y mostró su esperanza de que las regiones donde se han registrado estos incendios vuelven a la normalidad lo antes posible.

El jefe de la diplomacia china recalcó su «confianza» en que las autoridades chilenas asistan a su pueblo a la hora de superar las dificultades y reconstruir los hogares arrasados.

El presidente saliente, Gabriel Boric, advirtió en rueda de prensa de que los responsables de los incendios -hasta ahora, se ha detenido a 14 personas- «arriesgan hasta cadena perpetua».

Los fuegos, catalogados como megaincendios por su gran tamaño, intensidad y rápida propagación, se originaron hace una semana en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago, y han destruido hasta ahora más de 40.000 hectáreas. EFE

