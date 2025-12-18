El canciller chino pide «declarar un alto el fuego lo antes posible» a Camboya y Tailandia

3 minutos

Pekín, 18 dic (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, instó este miércoles a Camboya y Tailandia a declarar «cuanto antes» un alto el fuego y a «reconstruir la confianza mutua» tras la nueva escalada de violencia en su frontera común, en sendas conversaciones telefónicas con los jefes de la diplomacia de ambos países, informó la Cancillería china.

Según un comunicado, Wang habló por separado con el viceprimer ministro camboyano y ministro de Exteriores, Prak Sokhon, y con el canciller tailandés, Sihasak Phuangketkeow, quienes le trasladaron la evolución más reciente de los enfrentamientos y expresaron su voluntad de «rebajar la tensión y avanzar hacia un alto el fuego».

«Como amigo y vecino de Camboya y Tailandia, China es la primera que no desea ver a ambos países empuñando las armas», afirmó Wang, quien dijo sentirse «profundamente apenado» por las víctimas civiles causadas por los choques.

El jefe de la diplomacia china advirtió de que la intensidad de esta ronda de enfrentamientos «supera con creces» episodios anteriores y subrayó que su prolongación «no beneficia a ninguna de las partes» y «perjudica la unidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)».

Wang sostuvo que la prioridad es «tomar una decisión, declarar cuanto antes un alto el fuego, limitar las pérdidas y reconstruir la confianza mutua»; y reiteró que Pekín mantiene una postura de «persuasión para la paz y el diálogo, con imparcialidad y equidad», al tiempo que apoya los esfuerzos de mediación de la ASEAN.

En este contexto, confirmó que el enviado especial del Ministerio chino de Exteriores para Asuntos Asiáticos, Deng Xijun, ya ha iniciado un viaje a Camboya y Tailandia para llevar a cabo gestiones de mediación directa.

«China seguirá tendiendo puentes para impulsar la reconstrucción de la paz y desempeñar un papel constructivo», añadió Wang, quien también pidió a ambas partes que adopten medidas eficaces para garantizar la seguridad de los proyectos y de los ciudadanos chinos en dichos países y que se mantengan vigilantes frente a «informaciones falsas» destinadas a dañar las relaciones de China con ambos países.

Por su parte, Prak Sokhonn y Sitharath Sathirathai expresaron su «alto reconocimiento» a la postura «objetiva y justa» de China y dieron la bienvenida a la mediación del enviado especial, manifestando su expectativa de que Pekín desempeñe un papel «más importante» en la desescalada y en la restauración de la paz, según la Cancillería china.

Los contactos se producen en plena intensificación del conflicto armado en la frontera camboyano-tailandesa, donde los choques iniciados el 7 de diciembre han causado ya más de medio centenar de muertos, superando el balance del episodio de violencia registrado en julio, que dejó alrededor de 50 víctimas mortales y se prolongó durante cinco días.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. EFE

