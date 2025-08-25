El canciller chino pide al enviado surcoreano que Seúl y Pekín «busquen puntos en común»

2 minutos

Pekín, 25 ago (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este domingo en la capital china una reunión con Park Byeong-seug, enviado especial del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la que pidió que Seúl y Pekín «busquen puntos en común pese a las diferencias».

Wang indicó que ambas partes deben «atenerse al espíritu fundacional de los lazos, confirmar su orientación amistosa, ampliar los intereses comunes, mejorar la percepción mutua entre los pueblos y gestionar adecuadamente los asuntos sensibles», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino abogó por «impulsar que las relaciones entre China y Corea del Sur avancen de forma estable y a largo plazo por la senda correcta».

Igualmente, Wang aseveró que Seúl y Pekín «deben proteger conjuntamente el sistema de libre comercio internacional y oponerse al proteccionismo», una consigna repetida por las autoridades chinas en reuniones con representantes extranjeros desde el comienzo de la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, Park declaró que «el nuevo Gobierno surcoreano otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones con China», según el mensaje de la Cancillería del gigante asiático.

«Queremos intensificar los intercambios de alto nivel, ampliar la cooperación pragmática orientada al futuro y reforzar los contactos entre personas en ámbitos como la educación y la juventud, para devolver la asociación de cooperación estratégica entre Corea del Sur y China a la senda correcta», indicó el funcionario surcoreano.

China es el principal socio comercial de Corea del Sur, pese a lo cual sus relaciones están marcadas por un tira y afloja constante por rivalidades regionales, sensibilidades históricas e intereses estratégicos cruzados.

Pekín ha criticado a Seúl por estrechar sus lazos con Washington como parte de su estrategia de disuasión frente a Corea del Norte, mientras que China se ha opuesto en los últimos años a imponer nuevas sanciones de la ONU contra Pionyang. EFE

