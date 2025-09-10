El canciller chino visitará Austria, Eslovenia y Polonia a partir de este viernes

Pekín, 10 sep (EFE).- El Gobierno chino anunció este miércoles que su canciller, Wang Yi, visitará a partir de este viernes Austria, Eslovenia y Polonia, en un momento de tensiones entre varios países europeos y Rusia en torno a la guerra en Ucrania.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que la gira de Wang se producirá entre el 12 y el 17 de septiembre, si bien no especificó en qué días llegará a cada uno de los países.

Wang ya realizó el pasado junio una gira por Europa que lo llevó a Bélgica, Alemania y Francia, un viaje que se produjo antes de la cumbre entre los líderes chinos y europeos en Pekín celebrada al mes siguiente.

La visita del diplomático chino se producirá en un contexto de agravamiento de las tensiones en torno al conflicto en Ucrania, después de que el Ejército polaco utilizase armas para derribar a varios drones rusos que se habían adentrado en su territorio.

Polonia denunció este miércoles un «acto de agresión» tras la violación de su espacio aéreo «sin precedentes» de drones rusos durante la madrugada, que obligó a cerrar varios aeropuertos.

Desde el estallido del conflicto, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y respeto para las «legítimas preocupaciones de seguridad» de todas las partes, en referencia a Rusia, país con el que ha profundizado sus intercambios en los últimos tiempos. EFE

