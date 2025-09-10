The Swiss voice in the world since 1935

El canciller chino visitará Austria, Eslovenia y Polonia a partir de este viernes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 10 sep (EFE).- El Gobierno chino anunció este miércoles que su canciller, Wang Yi, visitará a partir de este viernes Austria, Eslovenia y Polonia, en un momento de tensiones entre varios países europeos y Rusia en torno a la guerra en Ucrania.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que la gira de Wang se producirá entre el 12 y el 17 de septiembre, si bien no especificó en qué días llegará a cada uno de los países.

Wang ya realizó el pasado junio una gira por Europa que lo llevó a Bélgica, Alemania y Francia, un viaje que se produjo antes de la cumbre entre los líderes chinos y europeos en Pekín celebrada al mes siguiente.

La visita del diplomático chino se producirá en un contexto de agravamiento de las tensiones en torno al conflicto en Ucrania, después de que el Ejército polaco utilizase armas para derribar a varios drones rusos que se habían adentrado en su territorio.

Polonia denunció este miércoles un «acto de agresión» tras la violación de su espacio aéreo «sin precedentes» de drones rusos durante la madrugada, que obligó a cerrar varios aeropuertos.

Desde el estallido del conflicto, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y respeto para las «legítimas preocupaciones de seguridad» de todas las partes, en referencia a Rusia, país con el que ha profundizado sus intercambios en los últimos tiempos. EFE

aa/vec/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR