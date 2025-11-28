El canciller chino visitará Rusia la próxima semana para mantener «diálogo estratégico»

Pekín, 28 nov (EFE).- La Cancillería china anunció este viernes que el ministro de Exteriores, Wang Yi, visitará la próxima semana Rusia, donde participará en la 20ª ronda de diálogo estratégico entre Pekín y Moscú.

Según la cartera, Wang viajará al país euroasiático a invitación del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, entre el 1 y el 2 de diciembre.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que el viaje de Wang tiene entre sus objetivos «intercambiar opiniones a fondo sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común, y fortalecer la comunicación y la coordinación en asuntos importantes que afectan a los intereses estratégicos de seguridad de ambos países».

En febrero de 2022, poco antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los presidentes ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping, proclamaron en Pekín la «amistad sin límites» entre sus naciones.

Desde entonces, han defendido que sus lazos «no amenazan a ningún país» y que, en realidad, «hacen avanzar la multipolarización del mundo», al tiempo que han profundizado sus intercambios.

Sobre el conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua durante la cual ha pedido respeto para «la integridad territorial de todos los países», incluida Ucrania, y atención para las «legítimas preocupaciones de todos los países», en referencia a Rusia. EFE

