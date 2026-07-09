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El canciller cubano se reúne con el secretario de la ONU en Nueva York

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2 minutos

La Habana, 9 jul (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, mantuvo este jueves un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su reciente visita a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la organización sobre el bloqueo de Estados Unidos (EE.UU.) a la isla.

«Le agradecí por esta nueva oportunidad de saludarlo y compartir la realidad que enfrenta a diario el pueblo de Cuba, debido al criminal cerco energético, el bloqueo recrudecido y las sanciones secundarias impuestas por el gobierno de EE.UU.», escribió el canciller de la isla en las redes sociales.

La reunión de Guterres y Rodríguez tuvo lugar dos días después de la sesión de la Asamblea General de la ONU, solicitada por La Habana, bajo el tema 38 titulado: «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba».

El canciller cubano resaltó este jueves en otro mensaje que la votación para llevar a debate el tema «de 136 a favor y 9 en contra, demostró el aislamiento de EE.UU. en su intento de asfixiar al pueblo cubano».

Asimismo consideró que es «otra evidencia» de que los EE.UU. «no cuentan con apoyo internacional en su criminal cerco energético, ni en sus sanciones secundarias que afectan incluso los intereses económicos de países aliados, ni en el bloqueo recrudecido y mucho menos en una agresión militar contra Cuba como pretende el Secretario de Estado y demás políticos del sur de la Florida».

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería. EFE

rmo/ajs

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