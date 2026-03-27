El canciller de Brasil habla con Marco Rubio de comercio y cooperación en seguridad

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São Paulo/Cernay la Ville (Francia), 27 mar (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, conversó dos veces este viernes con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, para tratar «cuestiones comerciales» y cooperación en seguridad, al margen de la reunión ministerial del G7, en Cernay la Ville (Francia).

Los dos diplomáticos hablaron antes y después de la sesión matinal de la segunda jornada del G7 de Exteriores que se celebra en la abadía de Vaux-de-Cernay, a las afueras de París, según señaló la Cancillería brasileña en sus redes sociales.

En dichos encuentros evaluaron «cuestiones comerciales» y «el diálogo en curso para profundizar la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transnacional».

Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, las dos mayores democracias de América, atraviesan un momento delicado.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llegó a castigar a Brasil con aranceles adicionales de hasta el 50 %, en represalia por el juicio que condujo a una condena de 27 años de cárcel contra el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado del republicano, por golpismo.

La Administración estadounidense también sancionó a jueces y funcionarios del Gobierno brasileño por ese proceso judicial y abrió una investigación por supuestas prácticas comerciales discriminatorias por parte de Brasil, aún en desarrollo.

Sin embargo, ambos países limaron asperezas a partir de los contactos entre Trump y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que culminaron con una rebaja sustancial de las tarifas aduaneras y la retirada de algunas sanciones a autoridades.

Ambos líderes también pactaron reunirse en la Casa Blanca en marzo, pero la guerra en Oriente Medio ha dejado en el aire la visita del brasileño a Washington.

En el apartado de seguridad también han surgido fricciones ante la preocupación de Estados Unidos por la actividad en la región de grupos criminales brasileños, como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Lula también se ha mostrado muy crítico con Trump por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, en enero pasado, y por la campaña de bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán. EFE

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