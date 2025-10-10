El canciller de Cuba se reúne con el jefe del Gobierno de Togo en su nueva gira africana

3 minutos

Nairobi, 10 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros (jefe del Gobierno) de Togo, Faure Gnassingbé, en una nueva gira por África que concluirá con la participación del cubano en una reunión del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en Uganda.

«Expresé la disposición de Cuba para imprimir mayor dinamismo a las relaciones bilaterales y fortalecer los vínculos de cooperación en diversos sectores», afirmó Rodríguez a través de la red social X en la madrugada de este viernes, tras iniciar el jueves un viaje que busca fortalecer los vínculos diplomáticos y de cooperación con el continente africano.

Por su lado, la Jefatura del Gobierno togolés indicó en un comunicado difundido a última hora del jueves que el ministro y Gnassingbé abordaron el aumento de la cooperación´bilateral en los sectores biomédico, farmacéutico y agrícola.

«Lomés y La Habana desarrollan una asociación histórica, marcada por acuerdos en los ámbitos de la salud, la educación, la agricultura, el turismo y la inversión», detalló.

Rodríguez también se reunió con su homólogo togolés Robert Dussey, quien, en una comparecencia posterior ante la prensa, subrayó la relación de cooperación «muy fuerte» entre ambos países.

«Cuando se trata de defender a Cuba en el plano internacional, en todas partes, en las Naciones Unidas y en todas las organizaciones internacionales, quiero que sepa que Togo está siempre al lado de su hermoso país», le dijo Dussey a Rodríguez.

«Entre la República togolesa y la República de Cuba hay una relación histórica y fraterna. Nosotros, los cubanos, nos consideramos muy orgullosamente latinoamericanos africanos. Sabemos que en África están nuestras raíces, nuestros ancestros, África está presente en nuestra sangre, en nuestra cultura, en la formación y desarrollo de nuestra nación», respondió el canciller cubano.

Según informó el Gobierno de la isla caribeña, la gira incluirá también visitas a Benín, Etiopía y Uganda y, en éste último país, el jefe de diplomacia cubana participará en la en la Reunión Ministerial de Medio Término del MNOAL, en Kampala.

«Este encuentro es un espacio importante para fortalecer la unidad y los principios de soberanía, paz y desarrollo entre las naciones miembros, áreas en las que Cuba ha sido un actor comprometido desde la fundación del Movimiento», precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano (Minrex) en un comunicado.

Este es el segundo viaje oficial este año a África de Rodríguez, que ya viajó al continente el pasado marzo, en una gira que lo llevó a Sudáfrica, Etiopía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana y Senegal. EFE

lbg/jgb