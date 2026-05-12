El canciller de Guatemala confía en que el nuevo fiscal logre «limpiar» casos emblemáticos

3 minutos

Madrid, 12 may (EFE).- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, confió este martes en que el nuevo fiscal general del país, Gabriel Estuardo García Luna, restablezca el orden «existente hace unos años» y consiga que queden «limpios» casos «emblemáticos», como los existentes contra los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco y el periodista José Rubén Zamora.

«Tengo la esperanza y la confianza de que con el nuevo fiscal este tipo de casos queden ya totalmente limpios, que ellos puedan recuperar su libertad, porque vemos que dentro del sistema judicial guatemalteco evidentemente hay preferencias», dijo en referencia a Chaclán y Pacheco en una Tribuna EFE-Casa de América celebrada en Madrid.

García Luna, quien tomará posesión el 17 de mayo, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión en el organismo por denuncias de persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.

«No dudo que hay gente que no quiere que llegue. Es evidente, pero lo que creo es que nos va a restablecer un orden con una forma de cómo funcionaba el Ministerio Público que se ha perdido en los últimos años. Y eso pasa por estos casos que son emblemáticos», añadió el canciller.

Chaclán, Pacheco y Zamora, que no salieron al exilio, han permanecido encarcelados o bajo arresto domiciliario y restricciones por cargos nunca probados en su contra.

«Yo creo que sí hay una deuda con ellos, con ellos como dirigentes, con ellos como la cabeza de un movimiento (…) que fue un momento especial de presión alrededor de lo que se consideraba ese fraude electoral que el Ministerio Público no deja de señalar», añadió el ministro, en referencia de nuevo a los dos líderes indígenas.

Sobre Zamora, a su vez, alabó que aunque «tuvo en más de algún momento la posibilidad de irse de Guatemala, no se fue y se quedó a enfrentar su caso, su proceso».

El canciller consideró que el nuevo fiscal «va a empezar por ese tipo de casos a recuperar la administración de la justicia (…) y a restablecer un orden que teníamos hasta hace unos años».

«No se trata de manipuleo de la justicia. Se trata de justicia. Es simplemente regresar a los procesos, a las formas en que se hace una investigación criminal, cómo se fundamentan los casos y cómo estos deben llevarse el organismo judicial», estimó.

Con una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, el fiscal electo, que sustituirá a Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea (UE), ha pasado de secretario de juzgados a magistrado de Sala en el área penal.

«Parte de la gran tarea del nuevo fiscal es iniciar con una depuración total de los principales puestos. No es caza de brujas. Yo creo que es algo básico. En ocho años de administración del actual fiscal hay que entrar a romper ciertas estructuras. (…) El primer año tal vez va a ser el más difícil», estimó. EFE

mgr/llb

(foto)(vídeo)