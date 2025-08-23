El canciller de Pakistán viaja a Bangladés en pleno deshielo entre Islamabad y Daca

2 minutos

Islamabad, 23 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, partió este sábado a Bangladés para iniciar una visita oficial de dos días por invitación del Gobierno interino bangladesí, que será la primera de un canciller paquistaní a este país en 13 años y que supone una muestra del deshielo que experimentan Islamabad y Daca.

El ministro Dar partió a Bangladés en la madrugada del sábado junto a otros funcionarios del Ejecutivo paquistaní, según informó a EFE el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Shafqat Khan.

En un comunicado, el Ministerio calificó la visita de «histórica» e informó que está previsto que durante su estancia, que finalizará mañana, el canciller se reúna con el jefe del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, y con el asesor de Asuntos Exteriores del Ejecutivo provisional, Touhid Hossain.

«Durante estas reuniones se discutirá toda la gama de relaciones bilaterales y una serie de cuestiones regionales e internacionales», informó el Gobierno de Pakistán en un comunicado publicado el viernes.

Bangladés atravesó el año pasado una profunda crisis política cuando su veterana líder, la ex primer ministra Sheikh Hasina, fue derrocada por un levantamiento popular.

Hasina era considerada cercana a la India, rival de Pakistán, y crítica con Islamabad. Tras su salida del poder huyó a Nueva Delhi, tensando las relaciones indo-bangladesíes, lo que ha generado un acercamiento entre Pakistán y Bangladés.

Bangladés se independizó de Pakistán en 1971 tras una cruenta guerra.

La del canciller Dar es la tercera visita de un miembro del Gobierno paquistaní a Bangladés en los últimos meses. La secretaria de Asuntos Exteriores, Amna Baloch, mantuvo consultas en Daca a principios de abril; y el ministro de Comercio, Jam Kamal, se encuentra en Bangladés hasta este domingo en una visita de carácter económico. EFE

