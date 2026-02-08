El canciller de Paraguay destaca en Jerusalén su relación «prioritaria» con Israel

Jerusalén, 8 feb (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó este domingo en Jerusalén que la relación de su país con Israel es «prioritaria» y «estratégica», de la que espera obtener soluciones a los «desafíos de desarrollo» paraguayos y una colaboración entre sus sectores privados.

En una comparecencia sin preguntas celebrada en la sede del Ministerio de Exteriores israelí junto a su homólogo, Gideon Saar, Ramírez destacó que su viaje a Israel «no es una visita protocolar, sino una visita con contenido» en la que se reunirá con distintos ministros israelíes para abordar temas políticos, económicos y de cooperación.

Afirmó que la relación bilateral se basa en «valores compartidos, en coherencia política y confianza mutua» y auguró que se desarrollará «en todo su potencial de cara al futuro y a los desafíos emergentes».

El canciller detalló que uno de los campos de los que Paraguay quiere aprender de Israel es la gestión del agua eficiente. «La experiencia israelí en este ámbito es concreta, probada y directamente aplicable, afirmó.

Mencionó también un aumento de las inversiones y la colaboración de los sectores privados de ambos países, así como cooperar en innovación y modernización institucional, donde Israel, dijo, «es un referente».

El ministro recordó la decisión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, de abrir una embajada en Jerusalén, capital disputada entre israelíes y palestinos en la que solo seis países (entre ellos Estados Unidos) han dado ese paso, ya que la inmensa mayoría mantiene sus embajadas en Tel Aviv.

Según el canciller, se trató de una decisión hecha «con convicción y asumida con responsabilidad». Paraguay, dijo, «sostiene sin ambigüedades y con claridad el derecho del Estado de Israel de existir y de defenderse», una posición que es «más firme e invariable» desde los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

Respecto a la tregua en la Franja de Gaza tras dos años de ofensiva bélica israelí que ha dejado más de 72.000 muertos, destacó la participación de Paraguay en la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y expresó su esperanza de que «se avance hacia un horizonte de mayor estabilidad, de menos sufrimiento y de paz duradera para todas las poblaciones de la región».

«La defensa y la seguridad y la aspiración a la paz, no son conceptos contradictorios», dijo el canciller paraguayo.

En su intervención, el ministro israelí enfatizó la «alianza estratégica a largo plazo» entre ambos países y recordó el memorando de entendimiento en materia de seguridad firmado durante su visita a Asunción, que iba acompañado de un compromiso económico empresarial.

«Estamos viendo los resultados, incluyendo visitas mutuas de líderes empresariales y más iniciativas económicas. Queremos invertir en las economías de cada uno», dijo Saar. EFE

