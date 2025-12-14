El canciller de Paraguay se reunirá en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio

2 minutos

Asunción, 14 dic (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, viajó a Washington para reunirse, este lunes, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y firmar un acuerdo de cooperación, informó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano.

Ramírez voló a Estados Unidos desde Uzbekistán, donde hizo parte de la delegación que acompañó al presidente Santiago Peña en la primera visita de trabajo de un líder paraguayo al país asiático.

La Cancillería no suministró de inmediato información sobre el contenido del acuerdo que firmarán Ramírez y Rubio.

A mediados de agosto pasado, los dos diplomáticos rubricaron junto al subsecretario de Seguridad Nacional estadounidense, Troy Edgar, el Acuerdo de Tercer País Seguro, que permite a los solicitantes de asilo en Estados Unidos tramitar su pedido de protección en suelo paraguayo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay detalló entonces, en un comunicado, que, en virtud del acuerdo, Estados Unidos remitirá al país suramericano «los casos de personas que soliciten refugio».

La Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) -la entidad encargada en Paraguay de otorgar refugios y asilos políticos- «evaluará cada solicitud y determinará su aprobación o rechazo conforme a la normativa vigente», agregó entonces la Cancillería.

El memorando, según una copia difundida en esa fecha por la cartera de Exteriores en Asunción, establece que la Conare «se compromete a no devolver a ninguna persona trasladada al Paraguay» a su país de origen o de residencia habitual anterior «hasta que se haya adoptado una decisión definitiva respecto de las solicitudes de protección pendientes». EFE

