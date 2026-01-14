The Swiss voice in the world since 1935

El canciller de Perú anuncia que el peruano Marco Antonio Madrid fue liberado en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 14 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid fue liberado por las autoridades de Venezuela, donde estaba encarcelado desde fines de 2024.

De Zela declaró a medios locales que la Cancillería peruana ha recibido «la confirmación» de que Madrid ha sido puesto en libertad, aunque no ofreció mayores detalles sobre el caso.

El peruano, de 31 años, fue arrestado en diciembre de 2024 tras ser acusado de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro y estaba recluido en la prisión El Rodeo I, según declaró la semana pasada su esposa a la cadena local ATV. EFE

dub/fgg/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR