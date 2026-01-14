El canciller de Perú anuncia que el peruano Marco Antonio Madrid fue liberado en Venezuela

Lima, 14 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid fue liberado por las autoridades de Venezuela, donde estaba encarcelado desde fines de 2024.

De Zela declaró a medios locales que la Cancillería peruana ha recibido «la confirmación» de que Madrid ha sido puesto en libertad, aunque no ofreció mayores detalles sobre el caso.

El peruano, de 31 años, fue arrestado en diciembre de 2024 tras ser acusado de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro y estaba recluido en la prisión El Rodeo I, según declaró la semana pasada su esposa a la cadena local ATV. EFE

