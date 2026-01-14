El canciller de Perú anuncia que el peruano Marco Antonio Madrid fue liberado en Venezuela

Lima, 14 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid fue liberado por las autoridades de Venezuela, donde estaba encarcelado desde fines de 2024, y añadió que su estado de salud es «delicado».

«Nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez, peruano que estaba detenido en Venezuela, ha sido liberado esta mañana», declaró De Zela a medios locales.

Aunque el ministro no ofreció mayor información sobre esta excarcelación, añadió que Madrid «ya está en contacto» con las autoridades consulares y manifestó su alegría por su liberación.

Horas después del anuncio que dio De Zela, la Cancillería compartió un comunicado en el que indicó que la Sección de Intereses del Perú en Venezuela —a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas— se mantiene contacto directo con Madrid y su familia.

«La asistencia consular prioriza su bienestar físico, considerando su delicado estado de salud, y busca asegurar su pronto retorno para concretar la reunificación con su esposa y su menor hijo», agregó el Ministerio.

La Cancillería también reafirmó «su firme determinación de continuar con las gestiones al más alto nivel para lograr la pronta liberación y repatriación de los demás peruanos que aún permanecen detenidos en Venezuela».

Martínez, de 31 años, fue arrestado en diciembre de 2024 tras ser acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro y estaba recluido en la prisión El Rodeo I, según declaró la semana pasada su esposa a la cadena local ATV.

Al menos tres ciudadanos peruanos se encontraban detenidos en Venezuela bajo diversas acusaciones, entre ellas de espionaje y terrorismo.

De acuerdo a la información de la Cancillería peruana, además de Madrid está en prisión el peruano Ricardo Meléndez Guerrero, quien fue detenido durante unas vacaciones, mientras que otro connacional, identificado Ernesto Huamanchumo, fue liberado anteriormente.

La situación legal de los peruanos se había agravado por la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.

El Gobierno de Maduro rompió en julio de 2024 relaciones diplomáticas con Perú al considerar que se había «desconocido la voluntad» del pueblo venezolano, luego de que el entonces gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) reconociera a Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.

Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en su país para, según dijo, abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Rodríguez aseguró que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante de personas».

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local (17:50 GMT) de este miércoles, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones en Venezuela, mientras que organismos de prensa informaron que este miércoles se excarceló a más una docena de periodistas.

Estas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano, en los que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes están detenidos actualmente en una prisión de la ciudad estadounidense de Nueva York. EFE

