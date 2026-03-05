El canciller de Perú asistirá a la toma de posesión de Kast en Chile

1 minuto

Lima, 5 mar (EFE).- El canciller de Perú, Hugo de Zela, representará al Gobierno de su país en los actos oficiales de transmisión de mando en Chile, cuya presidencia asumirá el próximo 11 de marzo el ultraderechista José Antonio Kast, informaron este jueves fuentes oficiales.

El viaje del canciller fue autorizado mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, que indicó que De Zela viajará del 10 al 12 de marzo a Chile para asistir a las actividades protocolarias en Santiago y Valparaíso.

La resolución aseguró que las actividades de transmisión de mando en Chile tienen «especial relevancia política e institucional para ese país y la región», y recordó que ambas naciones «mantienen una relación bilateral amplia y dinámica».

Ese vínculo se sustenta en «una agenda integral» que comprende temas político-diplomáticos, sociales, económicos, comerciales, de integración fronteriza, de cooperación y de seguridad y defensa, «cuya continuidad y proyección estratégica resulta prioritario preservar y fortalecer al más alto nivel político», afirmó.

La norma dispuso que, durante la ausencia de De Zela, el despacho de Exteriores quedará a cargo de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. EFE

