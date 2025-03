El canciller de Perú defiende el proyecto portuario chino y cita los beneficios económicos

4 minutos

Nueva Delhi, 18 mar (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, defendió en una entrevista con EFE en Nueva Delhi la política de inversión abierta y no discriminatoria de su país, con especial atención a las inversiones chinas en proyectos estratégicos como el megapuerto de Chancay.

La iniciativa, de gran magnitud, ha generado interés a nivel internacional, pero también ha suscitado preocupaciones de Estados Unidos sobre la creciente influencia de China en proyectos de infraestructura clave en América Latina, incluyendo Perú.

«Perú es en primer lugar, democrático, no discriminatorio y abierto y estable a toda actividad económica que está regulada por la ley peruana, sin distinción del origen del capital o de los bienes o servicios de donde vienen», dijo Schialer ante las críticas.

El canciller abordó directamente las preocupaciones sobre la seguridad nacional y la soberanía en relación con el megapuerto de Chancay, que han sido objeto de debate en la región.

«Esto es una cosa que he tenido que este aclarar mucho. Este es un puerto privado, en segundo lugar, es un puerto privado de uso público. ¿Eso qué significa? Privado, porque son empresas las dos y son empresas privadas. El riesgo de capital es privado», subrayando esto último para diferenciar este proyecto de la construcción de infraestructura para la Nueva Ruta de la Seda con la que algunos países se han endeudado para la construcción.

También, dijo, «hay que decir que es de uso público. ¿Qué significa de uso público? Significa de que están sujetos a las leyes peruanas, no a las leyes chinas. No es un enclave, no es una potencial base militar».

Para reforzar este punto, el canciller explicó la normativa peruana sobre el ingreso de naves militares extranjeras a territorio nacional, desestimando «esa idea de que este es una un enclave chino con potenciales o usos militares».

«De acuerdo a nuestra legislación, cuando una base, cuando una nave militar entra a puerto, no importa si es un puerto civil o de cualquier tipo y es extranjera, tiene que pedir permiso para entrar. Así sea para cambiar dotación o para recoger alimentaciones, o sea, para hacer este el avituallamiento. Tiene que pedir permiso al Estado y ni siquiera al Ejecutivo, sino al Congreso», dijo.

El ministro también contrastó la presencia de la inversión estadounidense en Perú y América Latina con la creciente inversión china. «¿Dónde han estado los inversionistas norteamericanos? No es que nosotros nos hayamos ido o preferido por otros países, no es cierto, sino que ellos se ausentaron no solamente del Perú, sino de América Latina», apuntó.

Schialer comparó cómo ha crecido el comercio de Perú con Estados Unidos y China desde que se firmaron los tratados de libre comercio con cada país.

Según explicó, hace unos 15 años, cuando se firmó el acuerdo con Estados Unidos, el comercio entre ambos era de 9.000 millones de dólares. Para cuando terminó el primer gobierno de Donald Trump en 2017, ese comercio había aumentado a 12.000 millones de dólares y siguió creciendo.

Al mismo tiempo, Perú también firmó un tratado de libre comercio con China y el comercio con ese país creció de 9.000 millones de dólares a más de 30.000 millones de dólares en la actualidad. El canciller quiso dejar claro que la diferencia en el crecimiento del comercio no se debe a que Perú haya rechazado la inversión estadounidense o haya preferido la china, sino a que Estados Unidos tenía otros intereses de inversión.

También compartió sus reflexiones sobre el orden global, que ha centrado el debate de varios líderes políticos que se reúnen en Nueva Delhi para el foro geopolítico Raisina Dialogue.

«La estructura internacional actual y hace mucho rato que necesita de una reflexión muy, muy, muy sesuda para este ver cómo es que se puede solucionar algunos problemas», dijo el canciller peruano, que por otro lado también señala el surgimiento de nuevos actores globales.

Como el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, el poder de empresas que tienen un valor neto superior al PIB de varios países juntos o el surgimiento de países como India como potencia media. «Este orden mundialmente existente no es capaz de absorber estos cambios», aseguró. EFE

igr/psh

(foto) (video)