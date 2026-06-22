El canciller de Perú rechaza acusaciones de haber interferido en votación en el extranjero

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Lima, 22 jun (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, rechazó este lunes cualquier imputación que pretenda atribuirle actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral respecto al voto de los peruanos en el extranjero en la segunda vuelta del 7 de junio, tras una denuncia constitucional presentada por el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

En un pronunciamiento, el canciller peruano dijo que, durante el último proceso electoral, el ministerio cumplió funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes.

Pareja precisó que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden a su cartera.

Asimismo, reiteró que el Ministerio de Relaciones Exteriores respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral.

«Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional», afirmó sobre la denuncia presentada por el partido de Sánchez.

Medios locales informaron que el representante legal del partido Juntos por el Perú, Pablo Salas, presentó una denuncia constitucional contra el canciller peruano ante el Congreso por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.

La agrupación de Sánchez acusa a Pareja de haber «desmantelado de forma arbitraria e injustificada» el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior, al haber enviado las actas de sufragio a Perú en valijas diplomáticas que presuntamente incumplieron con los estándares de seguridad.

El ministro peruano dijo que los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la «denuncia constitucional” presentada en su contra.

Por ello, afirmó que esperará «con serenidad y respeto institucional» el pronunciamiento de las autoridades electorales, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa ante las instancias respectivas.

Hasta el momento, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 40.818 votos sobre Sánchez cuando se ha contado el 99,691% de la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú y se espera una semana que puede ser decisiva para conocer los resultados definitivos del proceso.

El reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que, al inicio de este lunes, Fujimori recibe un 50,111 % de los votos válidos de las elecciones, mientras que Sánchez tiene un 49,889 %.

En tanto, Sánchez anunció que este lunes solicitará la anulación de los votos en el exterior con la intención de revertir los resultados, a pesar de que las autoridades electorales ya rechazaron la semana pasada un primer recurso para anular cerca de 2.000 mesas de la elección tanto de Lima como de ciudades del extranjero.EFE

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