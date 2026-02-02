El canciller de Rusia califica de «inaceptable» la presión económica sobre Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó este lunes de «inaceptable» la presión económica sobre Cuba, durante una conversación con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, después de que Estados Unidos intensificara las medidas para asfixiar a la isla.

Rusia y Cuba han fortalecido sus lazos desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022.

«La parte rusa reafirmó su posición de principio sobre el carácter inaceptable de las presiones económicas ejercidas sobre Cuba, incluido el obstáculo al suministro de recursos energéticos», declaró la Cancillería rusa en un comunicado.

Durante esta conversación, «se expresó la firme voluntad de seguir brindando a Cuba el apoyo político y material necesario», añadió sin dar detalles.

El presidente estadounidense Donald Trump cortó los suministros de petróleo venezolano a Cuba tras la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero. Y la semana pasada firmó un decreto que le permite imponer aranceles a los países que vendan crudo a La Habana.

Washington estima que Cuba, situada a solo 150 km de las costas de Florida, representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional de su país.

El domingo Trump aseguró que Estados Unidos ha entablado un diálogo con el gobierno cubano, que, según él, desembocará en un acuerdo.

El ministro ruso del Interior, Vladimir Kolokoltsev, fue recibido recientemente en La Habana por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Fue la primera visita de un alto cargo ruso a Cuba desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero.

Cuba, bajo embargo económico de Estados Unidos, está sumida desde hace seis años en una profunda crisis económica, agravada por la falta de divisas que limita la compra de combustible.

