El canciller de Uruguay asegura que con el acuerdo UE-Mercosur todas las partes ganarán

3 minutos

(Corrige título)

Montevideo, 15 dic (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró este lunes que con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur todos ganarán, al tiempo que resaltó que este no tiene absolutamente nada improvisado y que de una manera u otra todas las partes estarán protegidas.

«Mi mensaje es tengamos la serenidad de entender que acá ganamos todos, que se estudie realmente el acuerdo para entender que de una u otra manera todos somos protegidos», dijo a la Agencia EFE.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que el acuerdo será igual de bueno para las dos partes y recordó el largo período de tiempo que se discutió antes del cierre.

«Por algo se discutió durante 25 años y hay mecanismos de protección. Seguir discutiendo sobre mecanismos de protección tiene poco sentido. Si realmente uno mira los números adentro se da cuenta que estamos hablando de poca dimensión de colocación de carne, además distribuida en cuatro países, para hablar uno de los elementos. Hay demasiadas protecciones planteadas en 25 años. No es algo improvisado ese acuerdo», señaló.

De acuerdo con esto, añadió: «El deseo mío es de que todos los amigos europeos, porque inclusive los que están más tensos en contra son amigos nuestros, se den cuenta que esto es ganancia-ganancia».

Asimismo, reiteró que si se analizan los números que están dentro del acuerdo nadie puede ponerse tenso o nervioso, porque de una manera u otra «todos están protegidos».

Finalmente, dijo que si prima la lógica es «muy optimista» de que el acuerdo entre los dos bloques se firme el sábado 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

También la secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería de Brasil, Gisela Padovan, dijo este lunes que el Gobierno de ese país «sigue optimista» de que el acuerdo se firmará el próximo sábado, durante la cumbre semestral del bloque suramericano.

En una rueda de prensa puntualizó que, además de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en Foz do Iguaçu también son esperados la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En tanto, la Comisión Europea confía en sellar el acuerdo antes de finales de año, pese a la petición de Francia el pasado domingo de aplazar la firma y continuar negociando medidas de protección del sector agrícola comunitario.

«La expectativa de la Comisión sigue siendo firmar el acuerdo con Mercosur a finales del año 2025, sujeto al cumplimiento de los procedimientos del Consejo (países de la UE)», dijo este lunes el portavoz de la CE Olof Gill en la rueda de prensa diaria de la institución. EFE

scr/cpy

(foto)(video)