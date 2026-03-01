El canciller de Uruguay asegura que el Gobierno está concretando todo lo que se planteó

Santiago Carbone

Montevideo, 1 mar (EFE).- Los resultados conseguidos por Uruguay en materia de política internacional durante el primer año del Gobierno encabezado por Yamandú Orsi redundan en un balance positivo, según el canciller del país, Mario Lubetkin.

En una entrevista con la Agencia EFE, el ministro de Relaciones Exteriores sostiene que el programa del oficialista Frente Amplio para el quinquenio que inició el 1 de marzo de 2025 debía transformarse en una realidad y que eso «se está logrando».

«Hablamos de un nivel superior de los temas de integración, de una diversificación del mercado, de la búsqueda de una mayor estabilidad del escenario democrático y los esfuerzos de la paz, de salir del escenario estricto de América Latina e ir a un escenario mucho más global», explica.

Liderazgo en la Celac…

En materia de escenarios de integración, Lubetkin celebra que en los primeros meses de 2025 se estableció por consenso que Uruguay asuma este año la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

«Ese es un tema no menor, porque, con todas las críticas que pueda haber alrededor de la Celac, es la única instancia donde están los 33 países de América Latina y el Caribe», dice.

En ese sentido, añade que será responsabilidad de Uruguay lograr que dicho mecanismo sea útil para todas las naciones que lo integran.

«Tiene que ser un facilitador de diálogo. No es una instancia de decisión parlamentaria, pero tiene que ser un facilitador de diálogo en un momento diferente de América Latina, donde hay un escenario de enfrentamiento. Ese escenario de enfrentamiento tiene que reducirse a partir de los acuerdos», enfatiza Lubetkin.

Uruguay asumirá la presidencia de la Celac en marzo de 2026, mientras que el segundo semestre del año tendrá la presidencia pro tempore del Mercosur. Al mismo tiempo, el país sudamericano se encuentra presidiendo el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China.

…y en Mercosur

«En julio asumiremos la presidencia del Mercosur. Si los cuatro países ratifican antes de fines de marzo el acuerdo que nosotros firmamos en Asunción con la Unión Europea, estamos hablando de otro Mercosur, por dónde lo miremos. También estamos hablando de otra Unión Europea, pero estamos hablando de otro Mercosur. Por lo tanto, ese semestre va a estar muy marcado por la nueva realidad», dice el canciller uruguayo.

Consultado por la relación con los otros países miembros del bloque, el ministro Lubetkin asegura que es «óptima».

«El Mercosur tiene que ser un mecanismo facilitador del desarrollo del comercio de los cuatro países. El Mercosur no puede ser un elemento de traba, no tiene que ser un elemento que genere dificultad a los países. Tiene que ser un Mercosur que nos deje cómodos a todos. Todo esto es teórico, porque cada uno de estos elementos tiene contrapartidas y tiene contradicciones. El punto es el espíritu de fondo. Y el espíritu de fondo es que ninguno los cuatro países dice que quiere irse», apunta.

Finalmente, tras los acuerdos rubricados por ese bloque con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, Lubetkin indica que por muchos años Uruguay se cuestionó dónde colocaba sus productos.

De acuerdo con esto, agrega que el país sudamericano ahora se preguntará qué productos coloca, cómo se reconvierte o cómo utilizará la potencialidad que tiene enfrente para repensar el escenario económico del país.

«Nosotros tenemos potencialidades, tenemos grandes carreteras, no está dicho que usemos esas carreteras. Lo que está planteado es el desafío de usarlas. Y eso lo tenemos que ir construyendo a lo largo del tiempo. No hay otro camino», concluye el ministro de Relaciones Exteriores. EFE

