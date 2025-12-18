The Swiss voice in the world since 1935
El canciller de Uruguay asegura que la UE necesita el acuerdo tanto como el Mercosur

Montevideo, 18 dic (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró este jueves que la Unión Europea necesita el acuerdo tanto como el Mercosur y apuntó que el bloque sudamericano se mantiene con el bolígrafo listo para firmar este sábado en la ciudad de Foz do Iguaçu.

«Nosotros estamos preparados para el 20 de diciembre. Espero que sea el regalo de Navidad para todos nosotros. Seguimos teniendo mucha confianza», dijo el ministro de Relaciones Exteriores antes de viajar a Brasil. EFE

