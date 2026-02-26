El canciller de Uruguay celebra la ratificación del acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

Montevideo, 26 feb (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, celebró este jueves que el país sudamericano se haya convertido en el primero del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea, a la espera de que en las próximas horas Argentina haga lo propio.

Minutos después de que 91 de 93 diputados uruguayos dieran su voto a favor del acuerdo, el ministro aseguró en una rueda de prensa que de esta forma se cierra «una fase que llevó más de dos décadas» de negociaciones.

«Nos ponemos a pensar cuánta gente, cuántos uruguayos, cuántos técnicos, cuántas figuras, cuántas mujeres y cuántos hombres recorrieron estos 25 años que terminaron en el día de hoy. Por tanto: homenaje a ellos», manifestó.

«Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y la cumplimos. En pocas horas, si va todo en la dirección correcta, nuestros hermanos argentinos también van a votar en el Parlamento. Ayer lo votó la Cámara de Diputados de Brasil y en poco tiempo lo votará el Senado de Brasil y en el mes de marzo lo va a votar el Paraguay», describió el canciller.

Lubetkin, quien minutos después de concluida la votación recibió un saludo de parte del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dijo también que espera que esta señal sea «correctamente leída en Europa».

El Mercosur y la UE firmaron este histórico acuerdo el sábado 17 de enero, luego de 25 años de negociaciones.

Mientras tanto, el cierre de las negociaciones se había dado el 6 de diciembre de 2024 durante una cumbre del Mercosur llevada a cabo en Montevideo a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este jueves, la Cámara de Senadores de Argentina también está debatiendo un acuerdo que -según la UE- «crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Bruto Interno mundial y cerca del 35 % del comercio global». EFE

dcf/scr/lss

(Foto) (Vídeo)