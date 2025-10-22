El canciller de Uruguay es optimista de que el acuerdo UE-Mercosur se firme este año

2 minutos

Montevideo, 22 oct (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró este miércoles que es optimista de que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firme antes de que acabe el año.

«Vengo bien optimista», apuntó el ministro de Relaciones Exteriores, quien la semana pasada se reunió en Bruselas con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y con otros como el de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, para evaluar los avances.

En ese sentido, Lubetkin subrayó que ve disposición y resaltó que quedó particularmente impresionado con la posición de los alemanes, quienes son «uno de los grandes factores de empuje para llegar al acuerdo junto a españoles y otros».

«Hay un amplio espectro mayoritario de cerrar rápido y de cerrar antes de fin de año. Naturalmente, la UE tiene un sistema burocrático muy complicado y que no lo pueden saltar, pero yo me vine con las convicción de que -salvo sorpresas, que siempre pueden suceder- antes de navidad este acuerdo tiene que estar firmado», puntualizó en una rueda de prensa.

Este lunes, Lubetkin hizo un llamamiento firme a la UE para que ratifique el acuerdo de libre comercio con el Mercosur antes de finales de diciembre, al advertir que «los tiempos corren en contra» y que «las señales» en caso de no hacerlo para entonces «no son buenas».

«La preocupación nuestra es qué es lo que está pasando. La preocupación nuestra es y hasta cuándo. La preocupación nuestra es seguir esperando para qué», indicó el ministro en una entrevista con la Agencia EFE en el marco de su participación en el foro de diálogo World in Progress (WIP), impulsado por el Grupo Prisa en Barcelona.

Asimismo, Lubetkin subrayó que el acuerdo beneficia a ambos bloques. Un beneficio que hace que, según afirmó, le resulte difícil entender a «aquellos países que todavía tienen escepticismo». EFE

scr/lar