El canciller de Uruguay tras el aplazamiento de la firma UE-Mercosur: «Es una desilusión»

Montevideo, 22 dic (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró que siente una «fuertísima desilusión» después de que este sábado no se firmase el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al tiempo que apuntó que el bloque sudamericano debe continuar moviéndose.

«Esto solamente refuerza la decisión del Mercosur de ir por nuestro camino. Ojalá junto al acuerdo con la UE, pero tenemos una larga lista de países donde vamos a profundizar lo que ya veníamos dialogando», señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, recordó a Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá. También mencionó que el bloque debe poner en ejecución sus acuerdos con Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

«Nadie espera a nadie, eso es el mundo hoy. Nadie espera a nadie», enfatizó Lubetkin, quien dijo en ese sentido que la máquina del Mercosur debe continuar trabajando.

Consultado por una nueva fecha tentativa para la firma del acuerdo, el canciller dijo no se fijará ninguna hasta que la UE transmita «claramente» que ya se puso de acuerdo: «Solo después que se pongan de acuerdo y que digan que también la lapicera de ellos está para firmar», subrayó.

Lubetkin añadió que, si bien se ha hablado de enero, eso no tiene ningún sustento, porque el Mercosur no dijo en ningún momento que se sentará a firmarlo en el primer mes del próximo año.

«Vamos a firmarlo apenas sea posible, apenas están dadas las condiciones, que las tienen que generar ellos, no nosotros. Todo indica que así será, pero también el 20 de diciembre se iba a firmar», recordó.

Lubetkin también se refirió a la Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú (Brasil), destacó que todos los presidentes estuvieron presentes y subrayó que nadie habló en contra del bloque.

«Hablaron de corregir -con más fuerza o con menos fuerza- este Mercosur para ir a un Mercosur más potente», enfatizó el canciller, quien agregó: «Hay que modernizar este Mercosur, hay que repotenciar este Mercosur, porque así como estamos no vamos a estar a la altura de lo que se está planteando para el Mercosur y para cada uno de otros países». EFE

