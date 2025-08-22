The Swiss voice in the world since 1935

El canciller de Venezuela dice que están preparados para «enfrentar todas las agresiones»

Bogotá, 22 ago (EFE).- El canciller venezolano, Yvan Gil, aseguró este viernes en Bogotá que su país está preparado para «enfrentar todas las agresiones que se pretendan», ante el envío de buques militares de Estados Unidos al mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para combatir el tráfico de drogas.

«Estamos preparados para enfrentar todas las agresiones que se pretendan, agresiones de carácter psicológico, agresiones de carácter mediático, de todo tipo. Así que vayan a Venezuela y van a ver un pueblo feliz, en marcha, creciendo, trabajando y preparado para su defensa», dijo Gil a periodistas en Bogotá, donde participa en la V Cumbre Amazónica.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado después de que el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país» tras el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela. EFE

