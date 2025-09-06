The Swiss voice in the world since 1935

El canciller de Venezuela llama a la unidad latinoamericana ante tensiones con EE.UU.

Caracas, 6 sep (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, llamó este sábado a los países de América Latina a reforzar su unidad ante el despliegue militar de Estados Unidos, que, según dijo, se desarrolla con la «excusa perversa» de una operación contra el narcotráfico en el mar Caribe.

Al intervenir en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), con motivo del 210 aniversario de la Carta de Jamaica, el titular de Exteriores invitó a seguir el pensamiento del libertador caraqueño Simón Bolívar, quien expresó en ese documento histórico su deseo de unidad latinoamericana y su visión de un Gobierno republicano.

«Invitamos, 210 años después, a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo latinoamericano, a encontrarse en el espíritu de la Carta de Jamaica para ver su unidad, que hoy más que nunca vuelve a ser una referencia», sostuvo el funcionario.

Gil argumentó que Washington ejecuta un despliegue militar «inusitado» en el Caribe, con lo que describió como la «excusa perversa» de combatir el narcotráfico, con el que, aseguró, Venezuela no está involucrado.

En ese contexto, señaló que «todas y cada una de las letras de la Carta de Jamaica están vigentes».

A mediados de agosto, la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, dispuso un despliegue militar en el mar Caribe cerca de aguas venezolanas, lo que Caracas ha considerado una «amenaza».

El pasado martes, las tensiones aumentaron luego de que la Casa Blanca informara sobre un supuesto ataque contra una embarcación en la que presuntamente iban once personas vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela, y que al parecer transportaba estupefacientes.

El Gobierno Maduro, al que Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles, calificó el ataque como un invento de las autoridades estadounidenses.EFE

