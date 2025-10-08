El canciller hondureño acuerda reforzar relaciones con Japón durante su visita a la Expo

1 minuto

Tokio, 8 oct (EFE).- El canciller de Honduras, Javier Efraín Bú Soto, acordó este miércoles reforzar la relación con Japón durante una reunión con su homólogo, Takeshi Iwaya, con motivo del primer viaje del hondureño al archipiélago para participar en la Expo de Osaka.

Ambos ministros «confirmaron que continuarán avanzando la cooperación bilateral para que contribuya a un desarrollo sostenible en los campos de la prevención de desastres y la infraestructura», detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

La oficina definió a Honduras como un «socio importante para Japón, que comparte valores y principios» con el país, cuando se cumplen 90 años del establecimiento de relaciones entre ambas naciones.

Los responsables trataron también la situación en Asia oriental y, en particular, sus políticas hacia Corea del Norte.

El canciller llegó este martes a Japón y estará hasta el 10 de octubre. Mañana, 9 de octubre, participará en el Evento del Día Nacional de Honduras de la Expo de Osaka. EFE

jdg/pav/ah