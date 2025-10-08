The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El canciller hondureño acuerda reforzar relaciones con Japón durante su visita a la Expo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tokio, 8 oct (EFE).- El canciller de Honduras, Javier Efraín Bú Soto, acordó este miércoles reforzar la relación con Japón durante una reunión con su homólogo, Takeshi Iwaya, con motivo del primer viaje del hondureño al archipiélago para participar en la Expo de Osaka.

Ambos ministros «confirmaron que continuarán avanzando la cooperación bilateral para que contribuya a un desarrollo sostenible en los campos de la prevención de desastres y la infraestructura», detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

La oficina definió a Honduras como un «socio importante para Japón, que comparte valores y principios» con el país, cuando se cumplen 90 años del establecimiento de relaciones entre ambas naciones.

Los responsables trataron también la situación en Asia oriental y, en particular, sus políticas hacia Corea del Norte.

El canciller llegó este martes a Japón y estará hasta el 10 de octubre. Mañana, 9 de octubre, participará en el Evento del Día Nacional de Honduras de la Expo de Osaka. EFE

jdg/pav/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR