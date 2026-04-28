El canciller iraní agradece «la solidez» de la «asociación estratégica» con Rusia

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Redacción Internacional, 28 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, agradeció este martes «la profundidad y la solidez» de la «asociación estratégica» que Teherán mantiene con Moscú, un día después de haberse reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien defendió la «heroica» lucha del pueblo iraní.

«Nos complace interactuar con Rusia al más alto nivel, ya que la región se encuentra en un gran flujo de cambios», escribió el jefe de la diplomacia persa en X, en una publicación acompañada de imágenes junto a su par ruso, Serguéi Lavrov, y Putin, en medio de incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz con Estados Unidos.

«Los eventos recientes han evidenciado la profundidad y la solidez de nuestra asociación estratégica. A medida que nuestra relación continúa creciendo, agradecemos la solidaridad y damos la bienvenida al apoyo de Rusia a la diplomacia», indicó Araqchí.

Los comentarios del canciller iraní suceden luego de que la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán fueran suspendidas después de que los representantes persas se retirasen de Islamabad antes de que la delegación estadounidense viajara hacia el lugar el pasado fin de semana.

Araqchí llegó el lunes a San Petesburgo después de pasar por Oman y Pakistán, donde trató con los mediadores las condiciones que exige Teherán para retomar el diálogo con Washington.

El lunes, en la segunda ciudad rusa, Putin elogió ante Araqchí la actitud «valiente y heroica del pueblo de Irán» en «su lucha por la independencia y la soberanía», al tiempo que insistió en que Moscú hará «todo lo posible» para que «la paz llegue cuanto antes».

Rusia es, junto a China, uno de los principales aliados de Irán. Aunque Moscú no ha proporcionado ayuda militar a Teherán, según la prensa internacional, sí ha prestado asistencia en materia de inteligencia, al igual que hace Estados Unidos con Ucrania. De hecho, en la reunión participó el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov. EFE

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