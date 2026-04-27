El canciller iraní culpa a EEUU por el colapso de las negociaciones en Pakistán

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunirá este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, luego de responsabilizar a Estados Unidos por el colapso de la última ronda de diálogo en Pakistán.

Araqchi desembarcó este lunes en San Petersburgo, en preparación para su encuentro con Putin.

A casi tres semanas del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

«El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos», dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.

La delegación estadounidense, apuntó, presentó «exigencias excesivas».

El canciller también sostuvo que «el paso seguro por el estrecho de Ormuz es un asunto global importante».

Irán mantiene cerrado el estrecho, en una medida que ha prometido sostener mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Antes de viajar a Rusia, Araqchi estuvo en Omán y en la capital pakistaní, Islamabad, donde debían celebrarse las conversaciones con Estados Unidos. También conversó telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el sábado el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad.

No obstante, la agencia noticiosa Fars informó que Irán envió «mensajes escritos» a los estadounidenses a través de Pakistán para definir sus líneas rojas, incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz, una vía marítima en el centro del conflicto.

El portal estadounidense de noticias Axios informó el domingo que Irán había enviado una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y terminar la guerra y dejar para más adelante las negociaciones sobre la cuestión nuclear, citando una fuente oficial de Estados Unidos.

La agencia estatal iraní IRNA mencionó el informe de Axios sin negarlo.

Hasta ahora se mantiene una tregua en la guerra contra Irán, pero persiste su impacto sobre la economía global.

– Paso seguro –

Trump justificó su decisión de no enviar sus emisarios a Pakistán, alegando que «esto terminará pronto y saldremos muy victoriosos».

Araqchi se reunió el sábado en Pakistán con el jefe militar, Asim Munir; el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el canciller Ishaq Dar, antes de viajar a Omán y regresar a Islamabad.

El canciller iraní publicó en X que las conversaciones en Omán se centraron en asegurar el paso seguro por Ormuz «para el beneficio de todos los queridos vecinos y el mundo».

«Nuestros vecinos son nuestra prioridad», afirmó.

Pero los Guardianes de la Revolución iraníes indicaron que no pretenden levantar el bloqueo.

– Israel ataca Líbano –

Por su parte, Israel y el movimiento proiraní Hezbolá se culparon mutuamente de violar la frágil tregua en Líbano.

Ataques israelíes contra el sur libanés dejaron el domingo un saldo de 14 personas muertas, incluyendo a dos niños.

El ejército israelí indicó a su vez que uno de sus soldados había muerto y que otros seis habían resultado heridos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su ejército combatía «vigorosamente» a la milicia chiita, mientras las dos partes reportaban haber lanzado ataques.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando disparó cohetes contra Israel en venganza por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre.

Las dos partes alcanzaron una tregua de diez días, pero Israel y Hezbolá se acusan mutuamente de violarla.

Netanyahu dijo el domingo en su reunión semanal de gabinete que Hezbolá estaba «desmantelando la tregua», mientras el movimiento proiraní anunció que respondería a las violaciones israelíes y su «continua ocupación» de Líbano.

En un comunicado, el ministerio indicó que entre los fallecidos figuran dos mujeres y dos niños. Además, 37 personas resultaron heridas.

Israel defendió su derecho de actuar contra «ataques planeados, inminentes o en marcha».

«Eso significa libertad de acción no solo en respuesta a ataques (…) sino también a las amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes», sostuvo Netanyahu.

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