El canciller iraní se reúne con Putin tras el colapso de las negociaciones en Pakistán

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunió este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras responsabilizar a Estados Unidos del estancamiento del diálogo.

Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

Los intentos de impulsar las conversaciones sobre el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz han fracasado hasta ahora, frente a la firmeza manifestada tanto por Washington como por Teherán. A principios de abril, Pakistán -que interviene como mediador- acogió una primera ronda de encuentros.

«El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos debido a unas exigencias excesivas», denunció Araqchi a su llegada a San Petersburgo.

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio, el mundo ha «entendido el verdadero poderío de Irán» y «se ha hecho evidente que la república islámica es un sistema estable, robusto y poderoso», le dijo a Putin, según la televisión estatal rusa.

Rusia hará «todo» cuanto esté en su mano para que «se obtenga la paz lo antes posible», aseguró el presidente ruso, citado por medios estatales de su país.

Putin afirmó que Moscú prevé «continuar con su relación estratégica» con Teherán, y ensalzó la «valentía» y el «heroísmo» del pueblo iraní que lucha por «su independencia».

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá este lunes una reunión de crisis sobre Irán, indicaron medios estadounidenses.

Según un artículo de la plataforma Axios, Irán envió a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y también para, en una etapa posterior, negociar cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní. La agencia oficial iraní IRNA compartió ese artículo en Telegram.

Según la agencia iraní Fars, Teherán envió «mensajes escritos» a Washington a través de Pakistán para definir sus «líneas rojas», incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz.

– Situación «aterradora» –

A falta de reunirse con enviados de Estados Unidos, el canciller iraní ha multiplicado los contactos.

Entre dos escalas en Pakistán, el canciller se reunió el domingo en Omán con el sultán Haitham bin Tariq, con quien habló sobre cómo garantizar la seguridad en la travesía de Ormuz «en beneficio de todos los queridos vecinos y el mundo», indicó Araqchi.

«Nuestros vecinos son nuestra prioridad», afirmó en la red social X.

Por esa vía marítima, crucial para el transporte de fertilizantes, transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial antes de la guerra. Ahora, está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.

Teherán está elaborando un proyecto de ley para que el estratégico estrecho esté controlado por el ejército iraní, informó Ebrahim Azizi, presidente de la comisión del Parlamento encargada de seguridad nacional.

Según el texto, los barcos israelíes tendrían prohibido pasar por ahí y cualquier buque que desee cruzarlo tendrá que pagar derechos de paso en riales iraníes.

El secretario general de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó que «no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje en «los estrechos utilizados para la navegación internacional».

En tanto, en Teherán «la situación se ha vuelto aterradora», contó Farshad, un empresario de 41 años.

«La gente está conmocionada por no tener dinero para comprar nada ni para comer», dijo a la AFP. «Mis amigos están pidiendo préstamos a la gente de su entorno solo para salir adelante».

Este lunes por la noche, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión sobre seguridad marítima.

– «Espiral de inestabilidad» –

Por su parte, Israel y el movimiento proiraní Hezbolá continúan culpándose mutuamente de violar la frágil tregua en Líbano.

El domingo, al menos 14 personas murieron en bombardeos israelíes en el sur del país, el balance diario más alto desde que hace diez días entró en vigor un precario alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

El jefe del movimiento chiita, Naim Qasem, reafirmó su rechazó a las negociaciones directas entre Beirut e Israel y consideró que podrían conducir a Líbano a una «espiral de inestabilidad».

En respuesta, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que la «traición» era de quienes «llevan a su país a la guerra para alcanzar intereses extranjeros» y aseguró que no aceptará ningún acuerdo «humillante» con Israel.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió por su parte que el jefe de Hezbolá «juega con fuego, y ese fuego quemará a Hezbolá y a todo el Líbano».

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando disparó cohetes contra Israel en venganza por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre.

Líbano reportó la muerte de más de 2.500 personas en los ataques israelíes desde el 2 de marzo.

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