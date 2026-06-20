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El canciller iraní viaja a Suiza para exigir a EEUU el cumplimiento del acuerdo de paz

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Teherán, 20 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, partió este sábado hacia Suiza para reclamar a Estados Unidos el cumplimiento del memorando de entendimiento que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

«En Suiza está previsto mantener conversaciones para exigir el cumplimiento de los compromisos de la otra parte y aclarar cómo pretende cumplir con sus obligaciones», declaró a la televisión estatal el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei. EFE

ash/av

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